Üniversite kampüsüne giren ayı öğrencinin çantasını çaldı | Video

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Meksika’da bir üniversite kampüsüne giren ayı öğrencinin çantasını çalarak kayıplara karıştı.
Nuevo Leon eyaletinde ayıların yerleşim yerlerine çok sık iniyor. Yetkililer, güvenlik sebebiyle vatandaşları ayılara yaklaşmamaları, fotoğraf çekmemeleri, yiyecek vermemeleri konusunda uyarıyor.