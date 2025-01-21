Ünlü şarkıcıya büyük şok! Ödül töreninde silikonları patlayınca zor durumda kaldı! İşte o anlar... | Video
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards'a hem Türkiye'den hem de dünyadan pek çok ünlü isim akın etmişti. Türk ünlüler geceye şıklıklarıyla damga vururken Lübnanlı popçu Elissa, bir anda patlayan silikonları nedeniyle zor anlar yaşadı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı...
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