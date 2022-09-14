Video Dünya Ürdün'de çöken binada can kaybı sayısı 9’a yükseldi | Video
Ürdün'de çöken binada can kaybı sayısı 9’a yükseldi | Video

Ürdün'de çöken binada can kaybı sayısı 9’a yükseldi | Video

14.09.2022 | 23:16

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Ürdün'ün başkenti Amman'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselirken, 24 saat enkaz altında kalan 1 bebek kurtarıldı.

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Ürdün'ün başkenti Amman'ın Al-Weibdeh bölgesinde dün 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Yetkililer çöken binada can kaybı sayısının 9'a yükseldiğini bildirirken, 24 saat altında kalan 1 bebek kurtarıldığını açıkladı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Amman Savcısı Hassan Al-Abdallat olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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