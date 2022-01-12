Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
02:49
Venezuela’da petrol boru hattında patlama: 3 yaralı | Video 12.01.2022 | 11:44
00:41
Brezilya’da kadın otobüste doğum yaptı dakikalarca alkışlandı | Video 12.01.2022 | 11:26
02:49
Japonya’nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi | Video 12.01.2022 | 11:05
01:26
ABD'de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 12.01.2022 | 08:29
01:02
Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı | Video 12.01.2022 | 08:30
00:57
Rusya'da huzurevi yangını | Video 12.01.2022 | 08:22
00:34
Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 11.01.2022 | 15:44
00:34
Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 11.01.2022 | 14:07
02:33
Paraguay’da 947 kilogram kokain ele geçirildi | Video 10.01.2022 | 16:46
03:47
00:56
Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi | Video 10.01.2022 | 15:02
00:18
İran'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Video 10.01.2022 | 14:39
00:46
00:51
ABD’de oto yola çıkan deniz aslanı kurtarıldı | Video 10.01.2022 | 11:27
05:52
00:46
Bolivya'da arıza yapan uçak boş araziye acil iniş yaptı: 4 yaralı | Video 10.01.2022 | 11:17
02:11
00:34
İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka | Video 10.01.2022 | 08:23
01:22
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video 10.01.2022 | 08:30
Venezuela’nın Anzoategui eyaletinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Venezuela'nın Anzoategui eyaletine bağlı Simon Bolivar kentindeki bir petrol boru hattında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle can kaybı yaşanmazken, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Eyalet Valisi Luis Jose Marcano yaptığı açıklamada, patlamanın kimliği belirsiz kişilerin boru hattını delmeye çalışması nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Patlama sonrasında bölgeye güvenlik birimlerinin sevk edildiği ve olay yeri çevresindeki yerleşimlerin tahliye edildiği belirtildi.
Alevlerin kilometrelerce mesafeden görüldüğü patlamanın maddi hasara yol açtığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına aldığı belirtildi.