Video TikTok'ta viral oldu! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi Kraliçe'nin ölüm tarihini verdi | Video
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2082 yılından geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir TikTok kullanıcısının yayınladığı video sosyal medyada olay yarattı. 2023 yılında yaşanacak bir depremle birlikte Londra'nın sembol yapılarından ünlü Big Ben saat kulesinin yıkılacağını belirten "zaman yolcusu", Kraliçe Elizabeth'in 4 Ekim 2022 tarihinde öleceğini söyledi.