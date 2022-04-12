Videoda dikkat çeken ayrıntı! Rus konvoyu başka bir ülkeye ilerliyor | Video

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın diğer komşularında da bir hareketlenme başladı. Bugüne kadar tarihsel olarak NATO'ya girmeyi düşünmeyen Finlandiya'nın geçtiğimiz günlerde NATO'ya girmeyi planlaması üzerine gelen bir Rus konvoyuna ait video endişe yarattı. Videoda yer alan tabeladaki ayrıntı bazı iddiaları da beraberinde getirdi.