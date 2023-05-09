Wagner: "Askerlerimiz Bakhmut’tan çekilirse Ukrayna, Rostov'a kadar ilerler” | Video 09.05.2023 | 16:07 Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, askerlerin Bakhmut’tan çekilmesi durumunda Ukrayna ordusunun Rusya’nın sınıra yakın Rostov bölgesine kadar ilerleyeceğini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna'daki savaşta aktif rol alan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Savunma Bakanlığı ve mühimmat desteğiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Dün Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut kentinden çekilme kararından vazgeçtiklerini açıklayan Prigojin, "Şu ana kadar ihtiyacımız olan mühimmatın yüzde 10'unu alabildik. Bakhmut'tan ayrılmayacağız. Kenti birkaç gün daha savunacağız. Savaşacağız ve bu sorunu sonra çözeceğiz. Eğer askerlerimiz çekilirse Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rostov'a kadar ilerler" dedi.

Kentin çevresinde savunma yapan Rus ordusunun da mühimmat yetersizliği sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Prigojin, "Bugün Rus ordusunda 72. Tugay'a bağlı bir birlik cepheden çekilerek mevzilerini terk etti. Cephe yaklaşık 2 kilometre daha geriye çekildi" ifadelerini kullandı. Bakhmut'ta yaşanan krizle ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'nı suçlayan Prigojin, "Sürekli entrikalar dönüyor. Bu nedenle Rusya Savunma Bakanlığı yerine Rusya Entrika Bakanlığı demek gerekir. Eğer Wagner istedikleri mühimmatı alabilseydi Slaviansk, Vugledar, Kramatorsk rahat edebilirdi" şeklinde konuştu.

"MÜHİMMAT YOKSA ÇEKİLİRİZ"

Ukrayna ordusunun Kiev kontrolündeki Zaporijya topraklarında yeniden konuşlanmaya başladığını ve karşı saldırı için harekete geçebileceğini ifade eden Prigojin, bazı birliklerin ise Bakhmut yönündeki mevzileri aştığını belirterek, Rus hükümetine ve ordusuna kendilerine destek vermeleri çağrısında bulundu. Bakhmut'tan çekilme kararının ardından yapılan "vatana ihanet" suçlamalarına da tepki veren Prigojin, "Eğer mühimmat yoksa geriye çekileceğiz. Ciddi kayıplar vermemek ve askerlerin hayatlarını kurtarmak için geriye çekileceğiz" diye konuştu.

Prigojin, Rus ordusu liderlerinin operasyonlara ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yanlış bilgilendirdiğini öne sürerek, "Bütün görevler başkomutanı (Vladimir Putin'i) kandıracak şekilde yapılıyor" şeklinde konuştu. Ukrayna tarafından Rus sınır kentlerine yapılan saldırılara ilişkin konuşan Prigojin, Rusya'nın kendi topraklarını koruyamadığını ifade ederek, "Bugün Ukrayna, Belgorod bölgesine başarılı bir şekilde saldırıyor. Halk panik halinde olmasa da devletin neden kendilerini koruyamadığı konusunda endişeli" ifadelerini kullandı.

Wagner'in kurucusu Prigojin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, mühimmat yetersizliği nedeniyle 10 Mayıs'ta kritik noktadaki Bakhmut kentinden çekileceklerini duyurmuştu. Prigojin, dün yaptığı açıklamada ise Rus ordusunun daha fazla mühimmat desteği sağlamayı taahhüt ettiğini belirterek, Bakhmut'taki operasyonlara devam edeceklerini ifade etmişti.