Washington'da Türkiye için toplanan yardım 100 tonu aştı | Video

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 3 gün önce başlayan yardım kampanyasına Amerikalıların yanı sıra diğer milletlerden de katılım büyük oldu. Depremzedeler için büyükelçilik binasına getirilen kışlık giysiler, mamalar ve diğer yardım malzemeleri paketlendikten sonra tırlara yüklenerek Türk Hava Yollarına ait uçağa yüklenmek üzere havaalanına gönderildi. Büyükelçilikten alınan bilgiye göre, toplanan yardımlar 100 tonu aştı. Washington'da bulunan diğer ülkelerin diplomatik misyonları da yardım kampanyasına katıldı.

Virginia Müslüman Derneği Temsilcisi Aziza Ebrahem, "Orada sıcak tutan giysilere ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle bugün hem Suriye'ye hem de Türkiye'ye gönderilmek üzere kalın giysiler getirdik" diye konuştu. Büyükelçiliğe yardıma gelen Afgan Hasib Ahmed de, "Afganlar ve Türkler kardeş milletlerdir. Biz biriz ve bu zorluğu birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

ABD-AZERBAYCAN TİCARET ODASINDAN DAYANIŞMA MESAJI

ABD-Azerbaycan Ticaret Odasının Washington DC'nin Georgetown semtindeki binasına da Türk bayrakları asıldı. Ticaret Odasının proje koordinatörü Nural Aliyev, depremde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan bu eylemin birlik mesajı taşıdığını söyledi. Aliyev, "Depremden etkilenen halka yardım amacıyla para toplanması için ayrıca binanın önüne QR sistemli tablo da asılı. İnsanlar bu QR kodu okutarak hem bilgi sahibi olabilir hem de bağış yapabilir" dedi.