Video Dünya Willl Smith Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıkladı: "O kadar açık ki kristal niteliğinde" | Video
Willl Smith Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıkladı:

Willl Smith Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıkladı: "O kadar açık ki kristal niteliğinde" | Video

21.03.2024 | 11:46

Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıklayan 55 yaşındaki Hollywood yıldızı Will Smith düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Kur'an-ı Kerim okuyorum. Kur'an'ın sadeliğini çok seviyorum. O kadar açık bir kitap ki adeta kristal niteliğinde. Kur'an'dan uzaklaşmak çok zor. "

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