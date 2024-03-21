Willl Smith Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıkladı: "O kadar açık ki kristal niteliğinde" | Video
Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıklayan 55 yaşındaki Hollywood yıldızı Will Smith düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Kur'an-ı Kerim okuyorum. Kur'an'ın sadeliğini çok seviyorum. O kadar açık bir kitap ki adeta kristal niteliğinde. Kur'an'dan uzaklaşmak çok zor. "
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