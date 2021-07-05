Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki Hz. Yunus Camii'ne baskın: 7 yaralı | Video
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Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hz. Yunus Camii'ne baskın düzenlemesinin ardından Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yaşanan arbedede 7 Filistinli yaralandı.
Yahudi yerleşimciler, Talmudik ayinlerini gerçekleştirme gerekçesiyle İsrail askerlerinin eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasındaki Hz. Yunus Camii'ne baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerlerinin Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi. Arbede sonucu 7 Filistinlinin yaralandığı aktarılırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.