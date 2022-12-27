Yalnız yaşayan bir kadının evine zorla giren saldırganın yaptıkları şoke etti! Dehşet anları kamerada | Video

Brezilya’da uyuşturucu alan bir kişi, gece yarısı yalnız bir kadının yaşadığı eve zorla girdi. Kullandığı maddeler nedeniyle oldukça saldırgan ve agresif olduğu görülen kişi, evin kapısını kırmak içinse başını kullandı. Art arda iki ayrı kapıyı kafasıyla kıran kişinin başına gelen şey ise şoke etti.