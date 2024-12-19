Video Dünya Yaşadığı değişime inanamayacaksınız! 74 yaşındaki kadına yapılan makyaj viral oldu: 30 yaş gençleşti
Yaşadığı değişime inanamayacaksınız! 74 yaşındaki kadına yapılan makyaj viral oldu: 30 yaş gençleşti

Yaşadığı değişime inanamayacaksınız! 74 yaşındaki kadına yapılan makyaj viral oldu: 30 yaş gençleşti

19.12.2024 | 11:14

Belçika merkezli profesyonel makyaj sanatçısı Angie Sierens, yaptığı makyaj dönüşümleriyle dikkat çekerken, son dönemde bir videosu viral oldu. "Dreamy 70+ Makeup" başlıklı video, 74 yaşındaki bir kadının göz alıcı bir makyajla dönüştüğü anları içeriyor. Video, 720 binin üzerinde izlenme alarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hatta ünlü şef Nigella Lawson da videoya "güzel" yorumunu yaptı.

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