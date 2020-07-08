Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Jabari'ya suikast girişimi | Video
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Yemen'in Marib kentinde, Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Jabari'nin kaldığı otelin önüne yerleştirilen bomba patladı. Danışman Jabari saldırıdan kurtuldu.
Yemen'in Marib kentinde, Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Jabari'nin kaldığı otelin önüne yerleştirilen bomba patladı. Danışman Jabari, saldırıdan kurtulurken, Jabari'nnin iki korumasının yaralandığı bildirildi. Patlama sonucu bölgede maddi hasar da meydana geldiği öğrenildi.