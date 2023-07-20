Video Dünya Yemen’de gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 2 ölü | Video
Yemen’de gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 2 ölü | Video

Yemen’de gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 2 ölü | Video

20.07.2023 | 15:56

Yemen’de gaz yüklü tanker ve akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Yemen'in güneybatısındaki Shabwa şehrinde gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen patlamada gaz yüklü tankerin sürücüsü ve tankerdeki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yemen İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Yemen'de araç ve yol bakımının yapılmaması, aşırı hız, yanlış ve tehlikeli sollama ile araç sorunları nedeniyle meydana gelen kazalarda çok sayıda can kaybı olduğu belirtildi. Geçen hafta açıklanan resmi rakamlara göre ise, yalnızca geçen ay Yemen'in hükümet kontrolündeki bölgelerinde meydana gelen 273 trafik kazasında 25 kişi ölürken, 108 kişi yaralandı.

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