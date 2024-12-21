Yemen’den fırlatılan balistik füze Tel Aviv’i vurdu: En az 18 yaralı | Video
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv’e düştüğünü açıkladı. Saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
HUSİLER İSRAİL'E MEYDAN OKUMUŞTU
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı son açıklamada, "İsrail saldırganlığının Husilerin Filistinlileri desteklemeye yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini" belirterek, "İsrail ile uzun bir savaşa hazırız" ifadelerini kullanmıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare de "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar İsrail ile mücadele edeceklerini" söylemişti. Yemen'den yapılan son saldırının Husilerin açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
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