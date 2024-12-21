Video Dünya Yemen’den fırlatılan balistik füze Tel Aviv’i vurdu: En az 18 yaralı | Video
Yemen’den fırlatılan balistik füze Tel Aviv’i vurdu: En az 18 yaralı | Video

Yemen’den fırlatılan balistik füze Tel Aviv’i vurdu: En az 18 yaralı | Video

21.12.2024 | 09:19

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv’e düştüğünü açıkladı. Saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e Yemen'den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin merkez bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Fırlatılan füzeyi durdurmaya yönelik müdahale girişimlerinin "başarısız olduğu" açıklanırken, füzenin Tel Aviv'deki bir parka düştüğü aktarıldı. İsrail basını saldırıda en az 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırı anı ve sonrasında meydana gelen hasar ise amatör kameralara yansıdı.

HUSİLER İSRAİL'E MEYDAN OKUMUŞTU
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı son açıklamada, "İsrail saldırganlığının Husilerin Filistinlileri desteklemeye yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini" belirterek, "İsrail ile uzun bir savaşa hazırız" ifadelerini kullanmıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare de "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar İsrail ile mücadele edeceklerini" söylemişti. Yemen'den yapılan son saldırının Husilerin açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

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