Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video
İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.
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