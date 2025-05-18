Video Dünya Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video

Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı | Video

18.05.2025 | 08:43

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

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Yemen'den İsrail'e bir misilleme saldırısı daha gerçekleştirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilirken, İsrail basını saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediğini duyurdu. Birçok bölgede sirenlerin çaldığı ve füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından engellendiği anlar amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.
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