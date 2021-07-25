Yemen'i sel vurdu: 14 ölü | Video
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Yemen’de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda ev hasar gördü.
Yemen'de şiddetli yağışlar beraberinde sel ve su baskınlarını getirdi. Mahrah, Shabwah, Hadramout ve Al-Jouf kentlerinde yaşanan sel felaketinde toplam 14 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kalırken, çok sayıda evde hasar meydana geldi. Şiddetli fırtına, bazı bölgelerde elektrik direklerini devirdi. Güvenlik güçlerine ait birimlerin askeri zırhlı araçlarla yürüttüğü kurtarma operasyonu saatlerdir devam ederken yaralı ve kurtarılanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.