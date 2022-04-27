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OTOMATİK OYNAT
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Yeni Delhi’de çöplükte korkutan yangın | Video 27.04.2022 | 12:32
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SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 27.04.2022 | 10:38
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Meksika’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı | Video 27.04.2022 | 08:30
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Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video 25.04.2022 | 12:38
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Finlandiya Başbakanı Marin’in olay olan görüntüleri | Video 25.04.2022 | 09:52
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Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video 25.04.2022 | 09:20
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Will Smith olay tokadın ardından ilk kez görüntülendi | Video 24.04.2022 | 12:23
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Rusya Odessa’daki çok katlı binayı roketle vurdu | Video 23.04.2022 | 16:36
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan bir çöplükte çıkan yangının ardından bölgede hava kalitesinin azalmasıyla insanlar nefes almakta zorlandı.