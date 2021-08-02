Video Dünya Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında

Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında

Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında
02.08.2021 | 20:53

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Yerküreyi etkisi altına alan orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili olurken bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.

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