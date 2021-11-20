Video Dünya Yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar
Yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar

Yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar

20.11.2021 | 12:54

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OTOMATİK OYNAT

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ABD'nin Güney California eyaletindeki otoyolda sürücüler, zırhlı araçtan yola saçılan nakit paraları kapmak için birbiriyle yarıştı.

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ABD'nin Güney California eyaletindeki bir otoyolda seyir halinde zırhlı araçtan yola çanta dolusu nakit para saçıldı. Paraları gören sürücüler, akan trafiğe rağmen araçlarını park edip paraları toplamaya başladı. Trafiğin durduğu yolda para toplayanlar birbiriyle yarıştı. California Otoyol Devriyesinden Çavuş Curtis Martin, "Kapılardan biri açıldı ve para çantaları düştü" dedi. Martin, çoğunluğu 1 ve 20 dolar olan banknotların yolun tüm şeritlere dağıldığını ve trafiğin kaotik bir şekilde durma noktasına geldiğini söyledi. Olay yerinde 2 kişinin gözaltına alındığını aktaran Martin, parayı aldığı tespit edilen diğer kişilerin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Martin, olay yerinde yoldan geçenler tarafından çekilen çok sayıda video olduğunu ve California Otoyol Devriyesi (CHP) ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti. Yoldan toplanan paraların Vista'daki CHP bürosuna getirilmesi istendi. Yetkililer ne kadar para kaybedildiğini açıklamazken, San Diego Union-Tribune gazetesinin haberine göre olaydan saatler sonra en az 10 kişi topladıkları parayı polise ulaştırdı.


Zırhı aracın, San Diego'dan Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun bir ofisine doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

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