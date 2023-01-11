Video Dünya Yolcu uçağının motoru alev aldı | Video
Yolcu uçağının motoru alev aldı | Video

Yolcu uçağının motoru alev aldı | Video

11.01.2023 | 12:18

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ABD’nin California eyaletindeki John Wayne Havalimanı'nda kalkış yapmak üzere pistte ilerleyen uçağın motoru alev aldı. 172 yolcunun bulunduğu uçaktan yoğun duman yükselirken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ABD'nin California eyaletinde bulunan John Wayne Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Atlanta'ya gitmek üzere pistte ilerleyen Delta Havayollarına ait yolcu uçağında patlama sesi duyulduğu, uçağın motor bölümünden alev ve duman çıktığı belirtildi. Pilotun uçağı durdurduğu aktarılırken, bir yolcu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüde uçaktan yoğun duman yükseldiği kameraya yansıdı. İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği, tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın motorunda sorun meydana geldiği kaydedildi.

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