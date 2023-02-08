Video Dünya Yunan devlet televizyonu "Ben seni sevdiğimi" şarkısıyla açılış yaptı | Video
Yunan devlet televizyonu

Yunan devlet televizyonu "Ben seni sevdiğimi" şarkısıyla açılış yaptı | Video

08.02.2023 | 11:17

Yunanistan devlet televizyonu ERT, bu sabah haberlerini Türkçe bir kliple açtı. Klip, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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