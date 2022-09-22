Yunan Papaz, Miçotakis'i böyle uyardı: "Türkiye ile savaştan kaçının!" | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Japonya’da limandan ayrılan feribot dalgakırana çarptı | Video 21.09.2022 | 12:36
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Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı | Video 21.09.2022 | 11:00
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SON DAKİKA! Putin Rusya'da askeri seferberlik ilan etti | Video 21.09.2022 | 09:26
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Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video 19.09.2022 | 23:01
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Pelosi'nin konuşmasında tercüman krizi! Pelosi'yi ittirerek söz aldı | Video 19.09.2022 | 16:35
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Rusya'dan nükleer santral yakınına füze saldırısı | Video 19.09.2022 | 14:07
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Nükleer santral, Rus kentini sanayi merkezine dönüştürdü | Video 19.09.2022 | 14:07
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Kraliçe Elizabeth'e son veda | Video 19.09.2022 | 13:28
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Filistinli çiftçi ağaç dikmek isterken arkeolojik keşif yaptı | Video 19.09.2022 | 12:42
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Tayvan'daki 6.9'luk depremin bilançosu netleşiyor: 1 ölü, 79 yaralı | Video 19.09.2022 | 10:45
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Meksika’da taşan nehir araçları denize sürükledi: 1 ölü | Video 19.09.2022 | 09:11
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Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü | Video 18.09.2022 | 16:43
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i, Türkiye'ye bulaşmaması konusunda açık açık uyaran bir Yunan Papaz "Türkler Yunanistan'a girerse bizi paramparça eder. Taş üstünde taş bırakmaz. Türklere karşı asla duramayız. Gerekirse 12 adayı verelim, Türkiye gelmesin" dedi.