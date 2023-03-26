Yunan spiker: "Erdoğan kaybederse, F-16 ya da Rafale almamıza gerek kalmayacak" | Video

Yunanistan'da Bluesky TV spikeri İoannis Theodoratos, Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçime atıf yaparak, Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda, Yunanistan'ın ABD ve Fransa'dan F-16 veya Rafale uçaklarını almasına gerek kalmayacağını söyledi.