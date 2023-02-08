Yunan televizyonu duygulandırdı: "Ben seni sevdiğimi" şarkısıyla açılış yaptılar | Video

Türkiye'deki deprem felaketi tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Dünyanın sayısız ülkesi yardım eli uzatırken, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk ve yabancı ekipler canla başla arama kurtarma mücadelelerine devam ediyor. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar tüm dünyada anbean yayınlanırken Yunan devlet televizyonunda duygulandıran dakikalar yaşandı.