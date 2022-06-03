Yunan vekilden itiraf gibi Türkiye sözleri! ‘Gerçek bir süper güç oluyor!’ | Video

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçek bir bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiren Yunanistan, çeşitli hamleler ve iş birlikleriyle durumu tersine çevirmeye çalışıyor. Başta Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları olmak üzere Türkiye’nin gücü karşısında çaresiz kalan Yunanistan’da bu kez Meclis’te itiraf niteliğinde sözler sarfedildi. Sık sık Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalarla tanınan aşırı sağcı Yunan milletvekili Kyriakos Velopoulos, bu kez Türkiye’nin süper güç haline geldiğini itiraf etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi ticaret sektöründe güçlü bir konuma geldiğini söyleyen 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, Yunanistan’ın çaresizce bu durumu izlediğini vurguladı.