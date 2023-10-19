Yunanistan’da Filistin’e destek protestosu | Video

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana sürerken, birçok ülkede Filistin'e destek protestoları düzenlenmeye devam ediyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, büyük bir Filistin bayrağının arkasında yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, sık sık "Adalet olmadan barış olmaz" ve "Bu suçun altında NATO'nun, AB'nin ve İsrail'in imzası var" sloganlarını attılar.

Protestonun organizatörleri yayınladıkları açıklamada, gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirterek, "Tüm demokratik dünyayı, katledilen binlerce masum için adalet ve aynı zamanda Hamas tarafından tutulan rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep ederek dayanışma göstermeye çağırıyoruz" dedi. Göstericiler, İsrail Büyükelçiliğine yaklaştığı sırada ise polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, göstericileri bölgeden uzaklaştırdı.