Video Dünya Yunanistan’da hükümet karşıtı protesto | Video

Yunanistan’da hükümet karşıtı protesto | Video

Yunanistan’da hükümet karşıtı protesto | Video
18.03.2021 | 08:50

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin Covid-19 salgınına karşı alınan kısıtlamaları ve ülkedeki polis şiddetini protesto etmek için sokağa indi.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Syntagma Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin Covid-19 salgınına karşı aldığı önlemleri, salgın döneminde yetersiz kalmasını ve ülkedeki polis şiddetine protesto etmek için sokağa indi. Göstericilerin çoğunluğunu ise sağlık çalışanları ile öğrenciler oluşturdu. Göstericiler, hükümetin Covid-19 salgınına karşı uyguladığı tedbirleri, sağlık sistemini güçlendirmek yerine polise daha fazla kaynak sağlamasını tepki gösterdi. Protestocular, uygulanan katı kısıtlamalar nedeni ile birçok şirketin iflas ettiğini belirtti.

Göstericiler ayrıca, ülkede Covid-19'a karşı aşılamaların çok yavaş ilerlediğini ifade ederek, hükümetin yaza kadar vaat ettiği aşılama hedefini inandırıcı bulmuyor.

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