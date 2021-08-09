Yunanistan'da korkutan görüntü! Koca ada, mahşer yerine döndü | Video

Yunanistan, yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Başkent Atina'ya 70 kilometre mesafedeki Evia adasındaki kriz hali sürüyor. Kathimerini'nin haberine göre, adada yüzlerce köylüye tahliye emri verildi. Adanın kuzeyindeki kiliselerin de çanlarını çalarak bölge halkını uyardığı belirtildi.