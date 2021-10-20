Video Dünya Yunanistan'da muhalifler Fransa ile yapılan savunma anlaşmasını protesto etti | Video
Yunanistan'da muhalifler Fransa ile yapılan savunma anlaşmasını protesto etti | Video

Yunanistan'da muhalifler Fransa ile yapılan savunma anlaşmasını protesto etti | Video

20.10.2021 | 15:21

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Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasına tepki gösteren muhalif gruplar, başkent Atina ve Selanik'te yürüyüş düzenledi.

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Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasına muhalif gruplardan tepki geldi. Fransa'dan 3 fırkateyn alınmasını içeren 2.9 milyar dolarlık anlaşmanın Yunanistan'ı bölgedeki gerilimlerin aktörü haline getireceğini ve barış için tehlikeli bir adım olduğunu ifade eden gruplar, akşam saatlerinde yürüyüş düzenledi. Fırkateynlerin ülke için öncelikli olmadığını savunan muhalifler, eğitim ve sağlık gibi diğer kamu sektörlerine ayrılan bütçenin arttırılması gerektiğini vurguladı. Göstericiler başkent Atina ve Selanik'te düzenledikleri yürüyüşte "barış" sloganları attı.

Fransa ile Yunanistan savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre üçüncü bir ülkenin saldırısı durumunda Fransa ve Yunanistan askeri iş birliğine gidecek. Ayrıca Yunanistan Fransa'dan 3 adet Belharra fırkateyni satın alacak.

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