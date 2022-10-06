Yunanistan'da mültecileri taşıyan iki tekne alabora oldu! En az 15 kişi öldü | Video
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Ege Denizi'nde mültecileri taşıyan 2 tekne alabora oldu. Yunanistan'a ait kayalık bir ada olan Çuha Adası'nda içinde en az 95 kişinin bulunduğu teknede yaşama tutunmaya çalışan mültecilerin en az 80'i kurtarılırken, sabaha karşı ise Midilli Adası açıklarında 40 kişinin bulunduğu teknede benzer bir felaket yaşandı. En az 15 kişi hayatını kaybederken, onlarca mülteciyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.