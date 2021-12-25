Video Dünya Yunanistan'da yine göçmen botu battı: 13 ölü | Video
Yunanistan'da yine göçmen botu battı: 13 ölü | Video

Yunanistan'da yine göçmen botu battı: 13 ölü | Video

25.12.2021 | 10:37

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Yunanistan'ın Paros Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 1 haftada 3. kez göçmen botu batarken, çarşamba gününden bu yana toplam 27 kişi yaşamını yitirdi.

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Yunanistan'da 1 haftada üçüncü kez göçmen botu battı. Yunanistan Sahil Güvenliğine göre Paros Adası açıklarında yaşanan faciada 80 civarında göçmeni taşıyan botun batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi ise kurtarıldı. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 5 sahil güvenlik devriye botu, 9 gemi, bir helikopter ve bir askeri nakliye uçağı ve sahil güvenlik dalgıçları ile devam ediyor.

1 HAFTADA 27 GÖÇMEN ÖLDÜ
Perşembe günü Girit Adası ile Mora Yarımadası arasında yer alan Antikythera Adası'nın kuzeyinde göçmenleri taşıyan botun batması sonucu yaşanan faciada da can kaybı arttı. Yunan makamları, hayatı kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca 52'si erkek, 11'i kadın ve 27'si çocuk toplam 90 kişi ise kurtarıldı.

Yunanistan'da Çarşamba günü ise Santorini ve Folegandros adaları yakınlarında çoğunluğu Iraklı göçmenlerin oluşturduğu botun batması sonucu bilanço yükseldi. Arama kurtarma operasyonunun 3. gününde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e ulaşırken, toplam 13 kişi kurtarıldı. Hayatta kalanlar en az 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

KAÇAKÇILIK ÇETELERİNE TEPKİ
Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis, Ege Denizinde yaşanan facialardan kaçakçılık çetelerinin sorumlu olduğunu söyledi. Bakan Plakiotakis yaptığı yazılı açıklamada, "Çeteler insan hayatına kayıtsız. Onlarca insanı can yelekleri olmadan, en temel güvenlik standartlarına uymayan gemilere istifliyorlar" dedi.

Yunanistan, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen göçmenler için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçiş konusunda ana rotalardan biri konumunda bulunuyor.

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