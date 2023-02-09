Yunanistan'dan Türkiye'ye insani yardım | Video 09.02.2023 | 15:57 Yunanistan Avrupa Birliği (AB), Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Türkiye'ye 7 bin 500 battaniye, bin 500 yatak ve 500 çadır gönderiyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yunanistan, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Türkiye'ye insani yardımlarını sürdürüyor. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in talimatıyla depremzedelerin yardımı ve ihtiyaçların karşılanması için Türkiye'ye 7 bin 500 battaniye, bin 500 yatak ve ailelerin kalabileceği, mobil klinik olarak kullanılabilecek 500 çadır tahsis edilecek. Yardımların Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanından uçakla gönderileceği, depremzedelere bir an önce ulaşılabilmesi için Yunanistan hava yolu şirketine AEGEAN uçakları ile 5 sefer gerçekleştirileceği aktarıldı. Nakliye maliyetinin yüzde 75'inin Avrupa Sivil Koruma Mekanizması tarafından karşılanacağı, yüzde 25'lik bölümünün ise AEGEAN hava yolu sponsorluğunda olacağı kaydedildi. Yunanistan'ın, komşu Türkiye'deki çalışmalarda ilk andan itibaren yer alan 2 arama-kurtarma ekibiyle depremzedelerin yanında yer aldığı hatırlatıldı.