Video Dünya Yunanistan’ın Eğriboz Adası’ndaki yangın 3 gündür devam ediyor | Video

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’ndaki yangın 3 gündür devam ediyor | Video

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’ndaki yangın 3 gündür devam ediyor | Video
05.08.2021 | 13:32

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Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangın kontrol altına alınamıyor.

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Yunanistan'daki Eğriboz Adası'nın (Evia) kuzeyinde ormanlık alandaki yangınla mücadele 3 gündür sürüyor. Onlarca köyün ve Saint David manastırının risk altında olduğu bölgede en az 150 ev yandı. Çevredeki bir çok köyün teknelerle tahliye edildiği adada onlarca araç da kullanılamaz hale geldi.

Kuvvetli rüzgar ve yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

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