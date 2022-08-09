Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video

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Yunanistan'ın Semadirek Adası’ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.
5 FARKLI NOKTADA DAHA YANGINLAR DEVAM EDİYOR
Yunanistan Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Jima Raphaela, Voula, Vari, Evelpion, Varkiza ve Duzla yerleşimlerinde de orman yangınlarının olduğunu, kontrol altına alınmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.