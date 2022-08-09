Video Dünya Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video
Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video

09.08.2022 | 14:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yunanistan’ın Semadirek Adası’nda orman yangını | Video 02:15
Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video 09.08.2022 | 14:42
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 02:12
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 09.08.2022 | 13:21
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 02:44
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 09.08.2022 | 13:22
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 00:47
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 09.08.2022 | 13:22
Joe Biden’ın ceketle imtihanı kamerada | Video 02:13
Joe Biden'ın ceketle imtihanı kamerada | Video 09.08.2022 | 11:51
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 00:35
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 09.08.2022 | 10:17
SON DAKİKA! FBI’dan Trump’ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 11:26
SON DAKİKA! FBI'dan Trump'ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 09.08.2022 | 09:17
ABD’de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu | Video 00:14
ABD'de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu | Video 08.08.2022 | 15:32
Irak’ta mühimmat deposunda patlama | Video 00:43
Irak’ta mühimmat deposunda patlama | Video 08.08.2022 | 12:11
Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü | Video 00:43
Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü | Video 08.08.2022 | 12:00
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı’nda izdiham | Video 00:53
Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham | Video 08.08.2022 | 11:19
Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: ABD savaşa benzin döküyor... | Video 02:16
Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: "ABD savaşa benzin döküyor..." | Video 08.08.2022 | 11:05
Uruguay’da alışveriş merkezinde büyük yangın | Video 03:52
Uruguay’da alışveriş merkezinde büyük yangın | Video 08.08.2022 | 08:51
İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze’yi vurdu | Video 00:18
İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu | Video 08.08.2022 | 08:51
Çin’de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video 00:41
Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı | Video 07.08.2022 | 15:04
Küba’da petrol tesisinde yangın! Yüzlerce yaralı var | Video 01:16
Küba'da petrol tesisinde yangın! Yüzlerce yaralı var | Video 07.08.2022 | 11:02
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü | Video 00:40
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesini vurdu: 8 ölü | Video 07.08.2022 | 11:01
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 24’e yükseldi | Video 02:14
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında can kaybı 24’e yükseldi | Video 07.08.2022 | 00:00
Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video 01:59
Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video 06.08.2022 | 22:13
Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı | Video 00:46
Pakistan’da yolcu otobüsü göle düştü: 8 ölü, 30 yaralı | Video 06.08.2022 | 20:41

Yunanistan'ın Semadirek Adası’ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Türk-Yunan deniz hududunun birkaç mil batısında yer alan, Gökçeada'ya 3 kilometre uzaklıkta bulunan Semadirek Adası'nın Pifes Grias Vathras Prinos bölgesinde orman yangını çıktı. Yunanistan Ulusal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan 2 yangın söndürme helikopteri ve 2 söndürme uçağı, karadan 8 itfaiye eri ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edildiği belirtildi.

5 FARKLI NOKTADA DAHA YANGINLAR DEVAM EDİYOR
Yunanistan Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Jima Raphaela, Voula, Vari, Evelpion, Varkiza ve Duzla yerleşimlerinde de orman yangınlarının olduğunu, kontrol altına alınmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA