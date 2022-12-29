Zelenskiy: "Bin 800 yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı" | Video

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bin 800'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'da milletvekillerine yaptığı konuşmada iç ve dış gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun direnişi sayesinde Rusya'nın askeri olarak güç kaybettiğini savunan Zelenskiy, "Ukrayna askerleri, işgalcileri Kiev'den kovdu. Bu savaşın dönüm noktasıydı. Ukrayna askerleri, Yılan Adası'nı kurtardı. Bu, Ukrayna'yı hiçbir şeyin durduramayacağını gösterdi. Karadeniz'deki amiral gemileri bir miktar azaldı. Savunma ve güvenlik güçlerimizin Harkov'daki aktif eylemleri Rusları tarihin eski sayfalarına döndürdü. Belki de Ruslar bu kadar hızlı kaçabileceklerini bilmiyordu. İşgalciler silah, teçhizat ve asker sayısında avantajlı olmalarına rağmen kaçtılar. HIMARS, NASAMS, M777 tipi obüs, Sezar modeli toplar, Bushmaster, IRIS-T askerlerimizin sahip olduğu veya olacağı bazı silahlar. Ortaklarımıza bu silahları sağladıkları için teşekkür ederim" dedi.

"BU ABD İLE GERÇEK İTTİFAKTIR."

Sözlerinin devamında Rus işgali altındaki bin 800 yerleşim yerinin Ruslardan kurtarıldığını belirten Zelenskiy, "Ukrayna'nın bin 800'den fazla şehir ve köyünü işgalcilerden kurtarmayı başardık. Savaş alanında Rus tiranlığının üstesinden gelmemize destek olan tüm devletlere teşekkür ederim. Bir yıl önce bile Patroit hava savunma sistemlerine sahip olmamız imkansız görünüyordu. Ama şimdi bir anlaşma yaptık. Bu ABD ile gerçek ittifaktır. Bunu başardık" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın da kendi silahlarını üretme yeteneğine sahip olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ukraynalı silah markalarının da tüm dünyanın ilgisini çekeceği zamanın geleceğinden emin olabilirsiniz. Kendi insansız hava araçlarımızı üretebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"GUTERRES VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Savaş sırasında dahi Ukraynalı çiftçilerin üretim yaptığını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna tahılının dünyaya sevk edildiğinden bahseden Zelenskiy, "Tahıl ihracatı girişimi ve Ukrayna tahıl programı dünyayı hayati bir istikrara kavuşturdu. Savaş sırasında sadece 5 ayda kırktan fazla ülkeye 15 milyon tondan fazla gıda bizim girişimlerimizle ihraç edildi. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tarımsal kalkınmamıza destek verdiği için teşekkür ederim" dedi. Zelenskiy ayrıca, Türkiye ve AB üzerinden de transit taşımacılık sayesinde Ukrayna ihracatının geliştiğine vurgu yaptı.