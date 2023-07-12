Zelenskiy: “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” | Video
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” dedi.
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