Video Dünya Zelenskiy: “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” | Video
Zelenskiy: “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” | Video

Zelenskiy: “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” | Video

12.07.2023 | 12:18

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” dedi.

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NATO Liderler Zirvesi, Vilnius'ta ikinci gününde Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı ile devam ediyor. Zirveye ikinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katılıyor. Bugünkü oturum öncesinde kapı önünde basına açıklama yapan Zelenskiy, "Gündemimizde öncelikli üç soru var. Birincisi ordunun desteklenmesi için silah yardımı, diğeri NATO'ya davet ve herkesle aynı fikirde olmak istiyoruz. Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz. Tüm bunları ortaklarımızla görüşeceğiz. Üçüncü olarak bugün NATO yolunda Ukrayna için güvenlik garantilerini tartışacağız" dedi.

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