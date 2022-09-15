Video Dünya Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi | Video
Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi | Video

Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi | Video

15.09.2022 | 10:29

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İzyum kentindeki programının ardından Kiev dönüşünde trafik kazası geçirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusundan geri alınan İzyum kentindeki programının ardından Kiev dönüşünde trafik kazası geçirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözcüsü Sergey Nikiforov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in aracına sivil bir aracın çarptığını söyleyerek, "Kiev'de bir otomobil, Ukrayna Devlet Başkanı'nın otomobiliyle çarpıştı. Devlet başkanına eşlik eden doktorlar Zelenskiy'e müdahalede bulundu. Başkanda ciddi bir yaralanma tespit edilmedi. Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili soruşturma başlattı" dedi.

ZELENSKİY KAZANIN ARDINDAN YİNE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
İzyum kenti dönüşü Kiev'de kaza yapan Zelenskiy kazadan hafif yaralanarak kurtulurken, ofisine dönüşünde yine kamuoyuna açıklama yaptı. Zelenskiy, konuşmasında İzyum kentinin Ruslardan geri alındığını hatırlattı ve şuana kadar 400 yerleşim alanının kurtarıldığını açıklayarak, "Son 5 gündür süren çatışmalarda ordumuz 110 kilometre yol kat etti. 400 yerleşim yeri kurtarıldı ve 150 bin Ukraynalı güvenli ve normal hayatına geri döndü" ifadelerini kullandı.

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