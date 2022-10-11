Video Dünya Zelenskiy: “Rusya, Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor” | Video
Zelenskiy: “Rusya, Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor” | Video

Zelenskiy: “Rusya, Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor” | Video

11.10.2022 | 21:13

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G7 zirvesine çevrimiçi olarak katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Rusya, Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor” ifadelerini kullanarak, “İstihbaratımıza göre (Rusya) İran'dan 2 bin 400 İHA sipariş etti” dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Japonya'nın dahil olduğu G7 zirvesine çevrimiçi olarak katıldı. Toplantıda üye ülkelerin liderlerine hitaben konuşan Zelenskiy, Rusya'nın 2 gündür Ukrayna kentlerine yoğun füze saldırısında bulunduğunu hatırlatarak, "Ukrayna 2 gündür Rusya'nın devasa füzeleri ile zarar gördü. Düşman dün İran'a ait Şahid İHA'lar da dahil olmak üzere 100'den fazla füze ve düzinelerce insansız hava aracı kullandı. Her 10 dakikada bir düşmanın İran Şahid'lerini kullandığına dair bilgiler alıyorum. Dün 84 bugün 28 Rus füzesi fırlatıldı. Rusya, Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor ve bu nedenle füze saldırılarından nükleer santralin ele geçirilmesine, nükleer tehditlerine, Avrupa'daki altyapıya yönelik sabotajlardan Ukrayna'nın enerji tesislerini kasıtlı olarak yok etme girişimine kadar her şeyi kullanıyor" dedi.

ZELENSKİY, G7 ÜLKELERİNDEN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TALEP ETTİ
Bu saldırılara karşı kendilerine sağlanan hava savunma sistemleri ile Rus füze saldırılarının bertaraf edileceğini savunan Zelenskiy, "Ukrayna yeterli sayıda modern ve etkili hava savunma sistemi aldığında, Rus terörünün temel unsuru olan füze saldırıları duracak. IRIS-T hava savunma sistemlerinin teslimatlarını hızlandırdıkları için Almanya'ya ve Şansölye Scholz'a şahsen teşekkür ediyorum. Modern füzesavar ve uçaksavar savunma sistemleri sağlama kararı için ABD'ye ve şahsen Başkan Biden'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bazı Rus füzelerini ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmeyi mümkün kılan hava savunma sistemimizi korumamıza şimdiden yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Fakat istihbaratımıza göre İran'dan 2 bin 400 Şahid İHA sipariş etti. Bu yüzde sağlanan hava savunma ve füzesavar sistemleri için yeterli füzeye sahip olmamız ve bu sistemlerin savunma sistemimizle entegre olması önemlidir. Sayın Fransa Cumhurbaşkanı ve İtalya Başbakanı, SAMP/T sistemlerinin teslimatını dört gözle bekliyoruz" dedi.

"RUSYA TAMAMEN İZOLE EDİLMELİ VE CEZALANDIRILMALIDIR"
Ukrayna toprak bütünlüğünün sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre uluslararası hukuk düzeninin korunması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması, BM kararları çerçevesinde tüm uluslararası hukuk düzeninin korunmalıdır. Rusya tamamen izole edilmeli ve cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

"RUSYA, BELARUS'U BU SAVAŞIN İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"
Rusya'nın yanı sıra Belarus için de ayrı bir parantez açan Zelenskiy, "Barış sadece tek bir komşuyla değil tüm komşularla barış olduğunda mümkündür. Bu nedenle bir ülkeye dikkat çekmek istiyorum. Belarus toprakları, Ukrayna topraklarına saldırılar için kullanılıyor. Artık daha büyük bir tehdit görüyoruz. Rusya, Belarus'u bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. Bu ülkeye saldırı yapacağımıza dair provokasyon uygulanıyor. Dolaylı olarak zaten içine çektiler. Şimdi doğrudan içine çekmek istiyorlar. Ukrayna, Belarus'a karşı askeri saldırı planlamadı. Güvenlik durumunu izlemek için Ukrayna ve Belarus sınırında uluslararası gözlemcilerden oluşan bir heyet görevlendirilebilir. Bu format tarafımızca hızlandırılabilir. Yediler Grubu düzeyinde sizden bu girişimimizi desteklemenizi rica ediyorum" dedi.

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