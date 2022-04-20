Zelenskiy-Trump videosu gündeme bomba gibi düştü! Yaptığı harekete dikkat | Video

Devam eden Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle 56. günde sosyal medyada düşen bir Zelenskiy-Trump videosu ortalığı ayağa kaldırdı. Videoda Ukrayna lideri Zelenskiy'nin son derece gergin olduğu ve Trump'ın sözleri karşısında şoka girdiği görülürken, sosyal medya kullanıcıları Ukrayna liderinin yaptığı bir harekete dikkat çekti.