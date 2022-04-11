Video Dünya Zelenskiy: "Tüm dünya Rusların suçunu biliyor" | Video
Zelenskiy:

Zelenskiy: "Tüm dünya Rusların suçunu biliyor" | Video

11.04.2022 | 08:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zelenskiy: Tüm dünya Rusların suçunu biliyor | Video 09:04
Zelenskiy: "Tüm dünya Rusların suçunu biliyor" | Video 11.04.2022 | 08:43
Macron: “Müslümanların veya Yahudilerin dinlerinin emrettiği gibi yemek yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum” | Video 01:32
Macron: “Müslümanların veya Yahudilerin dinlerinin emrettiği gibi yemek yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum” | Video 11.04.2022 | 08:46
Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti | Video 00:21
Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti | Video 11.04.2022 | 08:44
Ukrayna Rus ordusundan temizlenen Çernihiv’in son halini paylaştı 00:28
Ukrayna Rus ordusundan temizlenen Çernihiv’in son halini paylaştı 10.04.2022 | 19:12
Ukrayna Rus ordusundan temizlenen Çernihiv’in son halini paylaştı | Video 01:13
Ukrayna Rus ordusundan temizlenen Çernihiv’in son halini paylaştı | Video 10.04.2022 | 15:36
İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı | Video 02:09
İsrail güçlerinden Filistinlilere saldırı: 6 yaralı | Video 10.04.2022 | 14:05
Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu | Video 00:18
Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu | Video 10.04.2022 | 13:05
Ukrayna, Rusya’ya ait askeri araçların imha görüntülerini yayınladı | Video 00:11
Ukrayna, Rusya’ya ait askeri araçların imha görüntülerini yayınladı | Video 10.04.2022 | 13:05
Rus ordusu, Andriivka köyünü ‘çocuk ve kadın var’ yazılarına rağmen bombaladı | Video 03:45
Rus ordusu, Andriivka köyünü ‘çocuk ve kadın var’ yazılarına rağmen bombaladı | Video 10.04.2022 | 11:16
Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı | Video 01:26
Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı | Video 10.04.2022 | 08:41
55 milyon Dolar ödeyen 3 kişi uzay görevine başladı! ’Axiom Space’ kendi uzay istasyonunu kuracak 02:14
55 milyon Dolar ödeyen 3 kişi uzay görevine başladı! 'Axiom Space' kendi uzay istasyonunu kuracak 09.04.2022 | 16:07
Ukrayna’da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100’den fazla yaralı | Video 00:25
Ukrayna’da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100’den fazla yaralı | Video 08.04.2022 | 12:46
Kosta Rika’da korku dolu dakikalar: Acil iniş yapan kargo uçağının ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video 00:47
Kosta Rika'da korku dolu dakikalar: Acil iniş yapan kargo uçağının ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video 08.04.2022 | 10:38
Kiev’e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü 01:17
Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü 07.04.2022 | 14:05
Ukrayna’da imha edilen Rus tankları görüntülendi | Video 02:09
Ukrayna'da imha edilen Rus tankları görüntülendi | Video 06.04.2022 | 11:33
Bükreş’te Rus büyükelçiliğine araç çarptı: 1 ölü | Video 00:37
Bükreş’te Rus büyükelçiliğine araç çarptı: 1 ölü | Video 06.04.2022 | 11:32
ABD Başkanı Joe Biden Obama’ya gösterilen ilgi sırasında yapayalnız kaldı 00:14
ABD Başkanı Joe Biden Obama’ya gösterilen ilgi sırasında yapayalnız kaldı 06.04.2022 | 11:17
Irkçı Polonya milletvekilinin sözleri Rusya Ukrayna savaşının ardından yeniden gündeme geldi: Müslümanları almayacağız! 01:14
Irkçı Polonya milletvekilinin sözleri Rusya Ukrayna savaşının ardından yeniden gündeme geldi: Müslümanları almayacağız! 06.04.2022 | 09:24
Çekya bir ilke imza attı! Ukrayna’ya çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler | Video 01:45
Çekya bir ilke imza attı! Ukrayna'ya çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler | Video 05.04.2022 | 16:50
Son Dakika: İran’da heyelan felaketi! O anlar kamerada | Video 01:04
Son Dakika: İran’da heyelan felaketi! O anlar kamerada | Video 04.04.2022 | 16:05

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak halka seslendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 47. güne girdi. Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'da olanlardan Ukrayna'yı sorumlu tuttuğunu duyurdu.

Zelenskiy, Rusya'nın olan bitenin sorumluluğunu Ukrayna'ya yüklediğinin altını çizdi ve açıklamasında "Rus agresifliği altında Ukrayna'da savaşın bir haftası daha bitiyor. Biz kendimizi koruyoruz. Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini hayata geçiriyoruz. Biz topraklarımıza gelen ve insanlarımızı öldüren herkesi cezalandırmaya çalışıyoruz. Ruslar dünyayla iletişimlerini kaybettiler ve bizim suçlu olduğumuzu iddia ediyorlar. Tüm dünya onların suçlu olduğunu biliyor. Bucha'da olanlardan sanki biz sorumluyuz. Kramatorsk saldırısını bizim yaptığımızı söylüyorlar. Oysaki onların propaganda araçları haberlerini yaptı ve roket onlar tarafından işgal edilen yerden atıldı. Savaşın 6 haftasında hiç sivil yerlere saldırmadıklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu.

"DOĞRU KAZANACAK"
Mücadelenin doğrunun zaferiyle sonuçlanacağını belirten Zelenskiy, "Donbas'ta hayatı mahvettiler sanki biz suçluyuz, çocukları kadınları öldürdüler sekiz sene. Tüm bunlar korkular yüzünden meydana geldi. Korku büyürse katliama döner. Daha sonra tüm dünyanın buna alışmasını isterler. Ukrayna tüm bunları durduracak. Rusların korkusuna hiçbir şey yardımcı olamayacak. Doğruyu kabul etmeleri gereken gün gelecek. Bunun için tüm diploması alanında çalışmalarımız var. Rus ordusu bize saldırabilir biz hazır olarak cevap vereceğiz ve uluslarası arenadan silah almaya devam edeceğiz. Ben parlamento açıklamalarına ve diğer ülke vatandaşlarıyla görüşmelerime devam edeceğim. Ukrayna'ya maddi yardımlar sağlayacağız. Daha fazla yaptırımlar olacak adalet için. Askeri savaş suçlusu Rus askerlerin nasıl yargılanacaklarını, Rusya'ya nasıl yaptırımı arttırabiliriz onları konuştuk. Doğru kazanacak, Ukrayna kazanacak" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA