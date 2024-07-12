Zelenskiy: “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” | Video
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” dedi.
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