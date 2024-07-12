Video Dünya Zelenskiy: “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” | Video
Zelenskiy: “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” | Video

Zelenskiy: “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” | Video

12.07.2024 | 08:35

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin başkenti Washington DC'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine müteşekkirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın insanlarımızı evlerine geri döndürme çabalarına dikkat çekti. Özellikle Kırım Tatarlarının dönüşünü takdir etti ve bu çabalar için minnettarlığını ifade etti. Kendisine ekibimizin bu çalışmaları sürdüreceği konusunda güvence verdim. Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" dedi.
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