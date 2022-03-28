Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:05
Zelenskiy'den açıklama: "Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" | Video 28.03.2022 | 09:16
03:15
Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı | Video 28.03.2022 | 09:12
00:38
01:43
01:53
Bağdat’ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi | Video 28.03.2022 | 09:03
00:36
Odessa’da halk Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı | Video 28.03.2022 | 09:03
01:24
02:16
Lviv'de halk Rusya'nın saldırıları sonrası kiliseleri doldurdu | Video 27.03.2022 | 15:24
01:24
Rusya, Ukrayna mevzilerini çok namlulu roketatarla vurdu | Video 27.03.2022 | 15:24
03:01
01:01
Çernihiv ve Mikolayiv şehirleri Rus roketlerinden temizleniyor | Video 27.03.2022 | 12:51
00:58
Lviv’deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü | Video 27.03.2022 | 11:05
06:50
Zelenskiy: "Ruble yakında Rusya’da kiloyla satılacak" | Video 27.03.2022 | 08:36
01:11
Rusya, Harkov’a gece boyunca saldırılar düzenledi | Video 27.03.2022 | 08:35
00:18
SON DAKİKA! Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu | Video 27.03.2022 | 08:36
00:29
18:28
01:19
05:46
Ukrayna'nın Lviv kentinde patlama meydana geldi 26.03.2022 | 18:30
00:23
SON DAKİKA: Ukrayna'da Rus tankının vurulma anı kamerada! | Video 26.03.2022 | 13:21
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye'yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.