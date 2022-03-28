Video Dünya Zelenskiy'den açıklama: "Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" | Video
Zelenskiy'den açıklama:

Zelenskiy'den açıklama: "Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" | Video

28.03.2022 | 09:16

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye'yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.

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