ABD’de ilginç proje: Evsizlere ücretsiz eroin dağıtılıyor! Sebebi çok ilginç

Amerika’da yeni başlanan bir uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Evsizlere ücretsiz şekilde bir paket verilecek. Bu paketin içerisinde steril şırınga gibi materyaller bulunacak. Amaç ise oldukça ilginç! Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde, ABD'de başlatılan ilginç projeyi masayay yatırıyor.