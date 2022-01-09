Afetlere karşı yüzen şehirler: Denizin altında çiftlik kuracaklar!

Sonunda insanoğlunun bu hayali gerçekleşiyor. 13’üncü yüzyıldan bu yana hep kafımızı kurcalayan bir projeydi bu. İşte nihayet inşasına başlanıyor. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren'in sunduğu Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde Birleşmiş Milletler’in hayata geçireceği yüzen şehirler ele alınıyor.