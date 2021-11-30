Batılı devler sosyal medya düşmanı oldu: Yalan haber bumerangı kendilerini vurdu

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İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 22.11.2021 | 11:40
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Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor! 21.08.2021 | 22:23
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Whatsapp ve dahası... Hayatımızı kuşatan internetin bu dev firmaları ile devletler arasında bir süredir mücadele var. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Çin ve daha birçok ülke, internet şirketlerine yeni düzenlemeler getiriyor. Devletler nezdinde bu sitelerin, gençleri olumsuz etkilemeleri, yalan bilgilerin yayılmasını engelleyememeleri, ırkçılığın artmasına zemin hazırlamaları ve yeterli oranda vergilendirilememeleri gibi faktörler öne çıkıyor.