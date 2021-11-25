Komplo teorileri yine hortladı! Halkı neden sokağa döküyorlar?

Fransa, Avustralya, Amerika ya da Hollanda. Birçok ülkede komplo teorileri yine hortladı. Ancak bu sefer durum biraz daha farklı. Yani ortaya sadece komplo teorileri atılmıyor. Aşırı sağcılar ya da çeşitli gruplar komplo teorilerini kullanarak insanları sokağa döküyor. Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları'nda koronavirüs aşısı karşıtlarının, hükümetleri protesto için sokağa dökenlerin ve komplo teorisyenlerinin kirli amaçlarını masaya yatırdı...