Video Dünyanın Konuşmadıkları Jetler, yatlar, evler... Dünyayı en çok onlar kirletiyor! İşte kirletici elitler
Jetler, yatlar, evler... Dünyayı en çok onlar kirletiyor! İşte kirletici elitler

Jetler, yatlar, evler... Dünyayı en çok onlar kirletiyor! İşte kirletici elitler

06.11.2021 | 15:51

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Küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliğiyle mücadele için yine geniş katılımlı zirve düzenleniyor. Bu kez ev sahibi İskoçya. Glasgow kentinde devam eden 26’ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’yla (COP26) ilgili dünyanın beklentisi yüksek. Küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması noktasında anlaşmanın çıkması umut ediliyor. Zirveden çıkacak kararlar bağlayıcı olacak. Ancak diğer taraftan dev zirveye yönelik eleştiriler de geliyor. Özellikle alınan kararların çevreyi gerçekten kirlettikleri belirlenen elitistler ya da milyarderlere yönelik olmamasına dair tepkiler yükseliyor.

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Kirletici elitistleri hiç duydunuz mu?

Aslında dünya nüfusunun sadece yüzde 1'ini oluşturuyorlar. Ancak, dünyayı yüzde 50'lik yoksul kesimden 2 kat daha fazla kirletiyorlar.

Üstelik buna rağmen küresel ısınmayla ilgili kararlara da onlar imza atıyor ya da iklim değişikliği ile mücadele kapsamında verilen kararlardan hiç etkilenmiyorlar.

Milyarderlerden bahsediyoruz.

En büyük jetlere, en büyük yatlara ya da en büyük arabalara onlar biniyor. Ya da en büyük evlerde onlar kalıyor. Dolayısıyla dünyayı en çok kirletenlerin başında geliyorlar. Bu nedenle 'kirletici elitistler' olarak da anılmaya başlandılar.

İşte bu bölümümüzde ultra zenginlerin iklim değişikliğine katkılarını ele alacağız.

Malum İskoçya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı devam ediyor. 120 ülke lideri ile 30 bin katılımcı yer alıyor. Alınacak kararlar bağlayıcı olacak. Ancak çevre aktivistlerine göre milyarlarderi bağlayan kararlar yine çıkmayacak.

Buyrun haberimizin detaylarına geçelim;

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın en zengini yani yüzde 1'lik bir kesim, yoksul kesimden yani yüzde 50'lik nüfustan daha fazla karbon emisyonuna neden oluyor.

Dünya nüfusunun yüzde 90'ı aslında hiç uçmuyor.

Dolayısıyla havacılıkla bağlantılı olarak ortaya çıkan emisyonunun yüzde 50'sine yine bu yüzde 1'lik kesim neden oluyor.

2018 yılında Amerikalıların, Afrikalılar'dan 50 kat daha fazla uçtuğu belirtildi.

Oxford Üniversitesi raporuna göre "2050 hedeflerine ulaşılması için kirletici elitlerin; lüks yatlar, özel jetler ve karbon yoğunluğu olan ürünleri kullanmaları yasaklanmalı ya da ağır şekilde vergilendirilmeli."

Lund Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre Avrupa'da, konutlardan kaynaklanan emisyonların yaklaşık yüzde 11'i, büyük ve genellikle birden fazla eve sahip olan yüzde 1'lik gruptan geliyor.

Oxfam'a göre dünyanın en zenginleri ayrıca 1990 – 2015 arasında emisyon sorununun büyümesine yüzde 37'lik bir katkı yaptı.

Glasgow'daki iklim zirvesiyle ilgili de tartışmalar sürüyor. Zirveye toplamda 400 özel jetin inmesi bekleniyor. 13 bin ton karbon emisyonuna neden olacaklar. Çevreciler, "Glasgow Zirvesi'ne gelen liderlerin özel jetleri, İskoçya'nın bir yıl boyunca üreteceği emisyonu üretti" şeklinde tepkiler gösterdi.

Özel jetlerin dünya çapındaki havacılık emisyonlarının yüzde 50'sinden sorumlu olduğu biliniyor. Sadece Amerika'da 12 bin 700 özel jet var.

İklim değişikliğiyle ilgili olarak milyarderlere sadece özel jetleri üzerinden eleştiri getirilmiyor. Pandemiyle birlikte yat satışları da patladı. Milyarderlerin serveti katlandıkça lüks tüketim uçuyor. 2020'de tüm zamanlardan daha çok yat satıldı. Tahminlere göre günümüzde denizlerde 20 metreden uzun 9 bin 357 yat var. Bunların yüzde 85'i motorlu.

Özel jetlere getirilen eleştirilere milyarderler ya da siyasiler 'Zamana karşı yarışıyoruz. Aldığımız hızlı kararlarla verdiğimiz zarardan çok daha fazlasını önlüyoruz" diyor.

Ünlüler de özel jet tercihlerini 'güvenlik endişelerine' bağlıyor.

Özetle bir Amerikalı, sıradan bir Afrikalıdan 7 kat daha fazla tüketiyor. Dolayısıyla iklim değişikliğinde gerçek sorumluluk alması gerekenler ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi gerekenler aslında zenginler ve petrol üretimine son sürat devam eden gelişmiş ülkeler…

Son olarak da şuna dikkat çekelim ve günümüzün de özeti diyelim:

Dünya genelindeki uygulanan Kovid19 aşılarının yüzde 60'ını sadece 3 ülke oluşturuyor: Çin, ABD, Hindistan...

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