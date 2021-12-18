Savaş çıkartabilir! Dünya’yı en az 25 kez sardığı tahmin ediliyor

İnternetin tamamen kesilmesi halinde nelerin olabileceğini hiç düşündünüz mü? Dijital ağlar, hayatımızın her anını o kadar sardı ki böylesi bir senaryonun nelere mal olacağı şimdilik öngörülemiyor bile. Teknoloji ve güvenlik uzmanları internetin tamamen kopması ile oluşabilecek durumu ‘dijital pandemi’ye benzetiyor: Karmaşa, belirsizlik, öngörememek, kontrolden çıkış…