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OTOMATİK OYNAT
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Savaş çıkartabilir! Dünya’yı en az 25 kez sardığı tahmin ediliyor 18.12.2021 | 11:46
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Sıra dışı yerler: Apandisit ameliyatı olmayan burada yaşayamıyor! 30.11.2021 | 16:58
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İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 22.11.2021 | 11:40
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İslam’ı kanserden kötü gösteriyorlar: Batı’da hiç mi trajik hikaye yok? 27.10.2021 | 18:21
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ABD ordusu kaç sivil öldürdü? Askeri öldürüyor, basını yazmıyor... 13.10.2021 | 09:47
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İnternetin tamamen kesilmesi halinde nelerin olabileceğini hiç düşündünüz mü? Dijital ağlar, hayatımızın her anını o kadar sardı ki böylesi bir senaryonun nelere mal olacağı şimdilik öngörülemiyor bile. Teknoloji ve güvenlik uzmanları internetin tamamen kopması ile oluşabilecek durumu ‘dijital pandemi’ye benzetiyor: Karmaşa, belirsizlik, öngörememek, kontrolden çıkış…