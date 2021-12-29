Yalnızlığa karşı bakanlık kurdular! Ölüm riskini yüzde 45 artırıyor

Yalnızlığın ölüm riskini yüzde 45 oranında artırdığını biliyor muydunuz? Peki sizce hangi ülkede yaşlılar, yalnız kalmamak için ufak suçlar işleyerek hapse girmeyi göze alıyor? Son olarak Avrupa’nın en yalnız ülkesi sizce hangisi? Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde yalnızlığa karşı devletlerin aldığı önlemleri masaya yatırıyor.